«В конце очереди»: Дмитриев указал на промах ЕС в энергетическом вопросе Дмитриев заявил, что ЕС последний в очереди за российскими энергоресурсами

Брюссель стоит в конце очереди за российскими энергоресурсами, заявил в соцсети X спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Так глава РФПИ прокомментировал пост аккаунта BRICS News на фоне визита премьер-министра Вьетнама Фам Минь Чиня в Россию.

Ранее Дмитриев заявил, что не использующие российскую энергию страны подвергнутся естественному отбору. По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами, мировые державы осознали эту необходимость для диверсификации энергетического портфеля.

Также глава РФПИ предполагал, что Евросоюз рано или поздно будет вынужден вернуться к покупке российской нефти. Он назвал это «разумным выбором», который пока трудно реализовать.

До этого Дмитриев с иронией посоветовал населению Евросоюза, когда те будут платить за стремительно дорожающее топливо, вспомнить руководство ЕС и его действия. Он указал, что именно руководителя дипломатии Евросоюза Каю Каллас, главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Дании Метте Фредериксен и премьер-министра Латвии Эвику Силиня следует «помянуть у бензоколонки».