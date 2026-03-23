23 марта 2026 в 08:30

«В конце очереди»: Дмитриев указал на промах ЕС в энергетическом вопросе

Дмитриев заявил, что ЕС последний в очереди за российскими энергоресурсами

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Брюссель стоит в конце очереди за российскими энергоресурсами, заявил в соцсети X спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Так глава РФПИ прокомментировал пост аккаунта BRICS News на фоне визита премьер-министра Вьетнама Фам Минь Чиня в Россию.

ЕС в конце очереди, — отметил он.

Ранее Дмитриев заявил, что не использующие российскую энергию страны подвергнутся естественному отбору. По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами, мировые державы осознали эту необходимость для диверсификации энергетического портфеля.

Также глава РФПИ предполагал, что Евросоюз рано или поздно будет вынужден вернуться к покупке российской нефти. Он назвал это «разумным выбором», который пока трудно реализовать.

До этого Дмитриев с иронией посоветовал населению Евросоюза, когда те будут платить за стремительно дорожающее топливо, вспомнить руководство ЕС и его действия. Он указал, что именно руководителя дипломатии Евросоюза Каю Каллас, главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Дании Метте Фредериксен и премьер-министра Латвии Эвику Силиня следует «помянуть у бензоколонки».

Кирилл Дмитриев
энергетика
ресурсы
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФСБ предотвратила покушение на донецкого чиновника
«Витают в воздухе»: Мирошник предрек провокации Киева против Венгрии
Лиза Моряк и Сарик Андреасян станут многодетными родителями
Россия может запустить прямые рейсы в одну из стран Южной Америки
Пугающая находка на остановке обернулась приездом группы ОМОН «Сибирь»
Украинские дроны ударили по авто с волонтерами под Запорожьем
Маск анонсировал запуск крупного ИИ-проекта «Терафаб»
США пытались убедить Киев вывести войска из Донбасса
Татьяну Буланову госпитализировали после концерта
Над Тегераном образовалось токсичное облако
В европейской столице подожгли машины еврейской службы скорой помощи
Ушла из жизни звезда сериала «Сверхъестественное»
Хирург раскрыла, можно ли делать липосакцию сразу нескольких зон
В Европе раскрыли четыре возможных сценария для Трампа на Ближнем Востоке
Врачебная ошибка при родах убила младенца
В центре Москвы пресекли работу кол-центра телефонных мошенников
Экспедиция Конюхова оставила в Антарктиде один памятный знак
Что известно о полчищах БПЛА, атаковавших Ленинградскую область
«В конце очереди»: Дмитриев указал на промах ЕС в энергетическом вопросе
В студии известного рок-музыканта нашли огромный склад наркотиков
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Россия

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России

