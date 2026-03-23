23 марта 2026 в 21:00

«Наше право»: Иран поставил на место «продавшиеся США» страны

Иран выступил против использования Ормузского пролива союзниками США и Израиля

Иран против того, чтобы Ормузский пролив использовали «продавшие себя США и Израилю», сообщил советник спикера парламента Исламской Республики по политическим вопросам Амир Эбрахим Расули ливанскому телеканалу Al-Mayadeen. Он не уточнил, о каких конкретно государствах идет речь.

Мы не хотим, чтобы страны, продавшие себя США и Израилю, пользовались Ормузским проливом, это наше право, — отметил Расули.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Ормузский пролив будет разблокирован сразу после того, как Вашингтон и Тегеран достигнут согласия в текущих контактах. На вопрос о сроках восстановления судоходства он ответил: «Немедленно».

До этого Трамп заявил, что уничтожит иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. По его словам, США начнут с самого крупного объекта. Иранская сторона отвергла ультиматум, выступив с ответными угрозами.

Также Россия призвала США и Израиль остановить эскалацию кризисной ситуации вокруг Ирана. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что как только война на Ближнем Востоке прекратится, обстановка в Ормузском проливе придет в норму.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

