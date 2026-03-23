С кем поговорил Трамп по телефону, что захотел начать войну с Ираном Reuters: Трамп и Нетаньяху созвонились за 48 часов до операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры примерно за 48 часов до начала совместной военной операции против Ирана, передает Reuters. По данным собеседников агентства, в ходе разговора лидеры двух стран обсуждали разведданные, указывающие на уязвимость бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи для нанесения обезглавливающего удара.

Источники также сообщили, что Нетаньяху, настроенный на проведение давно планируемой операции, убеждал Трампа в том, что сложилась уникальная возможность устранить Хаменеи и ответить на предыдущие попытки Ирана ликвидировать американского президента. Согласно источнику, и Трамп, и Нетаньяху были осведомлены из разведывательных сводок о предстоящей встрече верховного лидера Ирана с его ключевыми соратниками в резиденции в Тегеране.

Ранее американский лидер пожаловался, что большинство союзников США по НАТО не хотят участвовать в военной операции против Ирана. По его словам, почти все страны Альянса согласны с тем, что Ирану нельзя позволить обзавестись ядерным оружием, но участвовать в боевых действиях отказываются.