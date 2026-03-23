23 марта 2026 в 21:45

Украинца скрутили на Бали после жалобы туриста на его ревущий байк

Украинца задержали за шумный выхлоп и агрессивную езду на мотоцикле на Бали

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жителя Украины задержали на Бали за опасную езду на мотоцикле с громким выхлопом, пишет РИА Новости. По информации полиции, проверка началась после жалобы туриста из Аргентины, живущего в районе Тибубененг. Он рассказал о группе мотоциклистов, которые агрессивно передвигались по дороге к пляжу Чемаги и создавали сильный шум.

Полиция выехала на место и провела рейд. В результате проверки задержали двух нарушителей: 24-летнего гражданина Украины и местного жителя из провинции Восточная Нуса-Тенгара. В полиции уточнили, что обоих задержали с поличным во время езды на мотоциклах с переделанными глушителями, а также при выполнении опасных маневров на дороге.

Они действительно совершали действия, нарушающие общественный порядок и покой местных жителей, — рассказали в полиции.

Ранее общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что россияне могут получить штраф за громкую работу стиральной машины ночью. По его словам, некоторые люди включают стиральные машины после 23:00 ради экономии электричества. Однако при отжиме такая техника может выдавать шум около 70 децибел.

Бали
украинцы
мотоциклы
звуки
