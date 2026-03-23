23 марта 2026 в 21:27

Стало известно, сколько человек выжило после крушения самолета в Колумбии

При крушении самолета C-130 в Колумбии выжили 48 человек, они госпитализированы

Военно-транспортный самолет C-130 Hercules потерпел крушение в Колумбии, на его борту находились 125 человек, сообщил командующий воздушно-космическими силами страны генерал Карлос Фернандо Сильва Руэда в соцсети X. По его словам, по меньшей мере 48 пассажиров выжили и эвакуированы с места происшествия.

Все спасенные находятся под наблюдением врачей в больницах города Пуэрто-Легисамо. Обстоятельства авиационного происшествия выясняются, информация о других возможных пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что самолет Hercules C-130 ВВС Колумбии разбился при взлете из города Пуэрто-Легисамо, сообщил министр обороны страны Педро Санчес. По его словам, всего на борту находилось более 100 солдат.

До этого грузовой самолет ВВС США Airbus A400M пропал с радаров. Он пролетел над Ормузским проливом в сторону берегов Ирана и перестал отслеживаться из-за отключения транспондера. Около 13:34 по московскому времени самолет отдалился от города Эль-Фуджейра на восточном побережье ОАЭ. Он направлялся в северо-западном направлении. Маршрут Airbus перестал отслеживаться после 15 километров полета.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Утильсбор с 1 апреля: ввезти авто снова станет дороже — на что скакнут цены
В Иране заявили об отказе от прежнего формата переговоров с США
Украинца скрутили на Бали после жалобы туриста на его ревущий байк
С кем поговорил Трамп по телефону, что захотел начать войну с Ираном
«Могут отстранить»: раскрыта судьба сестры Ким Чен Ына после его ухода
Московский военный округ получил новое передовое вооружение
Наследство Градского: кто его делит — скандалы, суды, когда поставят точку
Российский аэропорт временно приостановил работу
Стало известно, сколько человек выжило после крушения самолета в Колумбии
Орбан дал инструкцию по спасению Европы
Двое детей погибли при пожаре в Курганской области
Новый удар ВСУ по Брянской области обернулся жертвами
Почти 70 вражеских беспилотников попытались атаковать Россию за семь часов
«Наше право»: Иран поставил на место «продавшиеся США» страны
Названа дата завершения войны США против Ирана
Путин подписал закон о доходах с пенсионных взносов
«Нет выбора»: Кулеба согласился «предать» украинцев ради вступления в ЕС
Санду заявила о вступлении Молдавии в «коалицию желающих»
Ученые опровергли миф о высоком риске развития рака из-за стресса
Россияне выразили мнение о покупках в один клик
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

