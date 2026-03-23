Стало известно, сколько человек выжило после крушения самолета в Колумбии

Стало известно, сколько человек выжило после крушения самолета в Колумбии При крушении самолета C-130 в Колумбии выжили 48 человек, они госпитализированы

Военно-транспортный самолет C-130 Hercules потерпел крушение в Колумбии, на его борту находились 125 человек, сообщил командующий воздушно-космическими силами страны генерал Карлос Фернандо Сильва Руэда в соцсети X. По его словам, по меньшей мере 48 пассажиров выжили и эвакуированы с места происшествия.

Все спасенные находятся под наблюдением врачей в больницах города Пуэрто-Легисамо. Обстоятельства авиационного происшествия выясняются, информация о других возможных пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что самолет Hercules C-130 ВВС Колумбии разбился при взлете из города Пуэрто-Легисамо, сообщил министр обороны страны Педро Санчес. По его словам, всего на борту находилось более 100 солдат.

