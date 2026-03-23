Моди назвал неприемлемый шаг в войне на Ближнем Востоке

Перекрытие Ормузского пролива — неприемлемый шаг, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Выступая в парламенте, он также подчеркнул, что Нью-Дели осуждает удары по мирному населению и инфраструктурным объектам, передает News18.

Индия осуждает нападения на мирных жителей, энергетические и транспортные объекты. Нападения на торговые суда и блокирование международных водных путей, таких как Ормузский пролив, неприемлемы, — отметил он.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия призывает США и Израиль остановить эскалацию кризисной ситуации вокруг Ирана. Он подчеркнул, что как только война на Ближнем Востоке прекратится, обстановка в Ормузском проливе придет в норму.

До этого сообщалось, что перебои в поставках энергоносителей, вызванные операцией США и Израиля против Ирана, могут продлиться месяцы и даже годы, даже при условии быстрой деэскалации конфликта. По информации источников, блокировка Ормузского пролива уже привела к серьезным сбоям в глобальных цепочках поставок сырья.