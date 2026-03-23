23 марта 2026 в 20:43

Россияне выразили мнение о покупках в один клик

Треть россиян считает, что покупки в один клик онлайн станут обычным делом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Треть россиян (31%) считает, что в будущем покупки по одному клику на рекламу в соцсетях и на маркетплейсах станут привычным делом, передает РЕН ТВ со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ. В исследовании приняли участие 2028 совершеннолетних граждан России.

Опрошенные высказали уверенность в том, что алгоритмы в будущем будут все быстрее адаптироваться к предпочтениям пользователей — так считают 52% респондентов. Еще 30% участников опроса ожидают, что реклама станет менее назойливой и более увлекательной.

Главной причиной интереса к покупкам в один клик из рекламных постов 44% участников опроса назвали экономию времени. 72% респондентов указали на важность отзывов реальных покупателей в социальных сетях и на маркетплейсах при принятии решения о покупке товаров и услуг.

Ранее замглавы дептранса Дмитрий Пронин заявил, что с 2020 года количество активных курьеров в Москве увеличилось в 15 раз — с 8 тыс. до 120 тыс. человек. По его словам, к 2030 году их число может достичь 200 тыс. Ежедневные доставки возросли в 6,5 раза: в прошлом году было выполнено 1,3 млн заказов. Услугами курьеров пользуются 80% москвичей.

россияне
опросы
покупки
онлайн-покупки
