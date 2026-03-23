23 марта 2026 в 20:15

«Мы разберемся»: министр энергетики США выяснит, кто управляет Ираном

Глава Минэнерго США Райт пообещал найти того, кто управляет Ираном

Крис Райт Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
США планируют выяснить, кто управляет Ираном на фоне эскалации, заявил министр энергетики США Крис Райт в эфире телеканала CNBC. По словам чиновника, Вашингтон собирается уточнить сведения во время переговоров c Тегераном.

Мы разберемся, кто там (в Иране. — NEWS.ru.) за главных и какими властными полномочиями они обладают, — отметил Райт.

Ранее портал Axios сообщил, что США и Иран планируют провести встречу в столице Пакистана Исламабаде уже на этой неделе. Иранскую делегацию может возглавить спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, американскую — спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер и, возможно, вице-президент Джей Ди Вэнс.

Также глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что несколько стран, в том числе Китай, могли бы стать посредниками в урегулировании конфликта с США. По его словам, у Пекина есть мощные возможности. В частности, Тегеран выслушает любую идею, которая будет отвечать его требованиям и условиям, объяснил министр.

До этого Трамп сообщил, что Вашингтон и Тегеран в последние два дня провели очень хорошие и продуктивные переговоры. Он также дал указание Министерству обороны США отложить на пять дней удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре.

Утильсбор с 1 апреля: ввезти авто снова станет дороже — на что скакнут цены
В Иране заявили об отказе от прежнего формата переговоров с США
Украинца скрутили на Бали после жалобы туриста на его ревущий байк
С кем поговорил Трамп по телефону, что захотел начать войну с Ираном
«Могут отстранить»: раскрыта судьба сестры Ким Чен Ына после его ухода
Московский военный округ получил новое передовое вооружение
Наследство Градского: кто его делит — скандалы, суды, когда поставят точку
Российский аэропорт временно приостановил работу
Стало известно, сколько человек выжило после крушения самолета в Колумбии
Орбан дал инструкцию по спасению Европы
Двое детей погибли при пожаре в Курганской области
Новый удар ВСУ по Брянской области обернулся жертвами
Почти 70 вражеских беспилотников попытались атаковать Россию за семь часов
«Наше право»: Иран поставил на место «продавшиеся США» страны
Названа дата завершения войны США против Ирана
Путин подписал закон о доходах с пенсионных взносов
«Нет выбора»: Кулеба согласился «предать» украинцев ради вступления в ЕС
Санду заявила о вступлении Молдавии в «коалицию желающих»
Ученые опровергли миф о высоком риске развития рака из-за стресса
Россияне выразили мнение о покупках в один клик
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
