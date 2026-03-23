«Мы разберемся»: министр энергетики США выяснит, кто управляет Ираном

США планируют выяснить, кто управляет Ираном на фоне эскалации, заявил министр энергетики США Крис Райт в эфире телеканала CNBC. По словам чиновника, Вашингтон собирается уточнить сведения во время переговоров c Тегераном.

Мы разберемся, кто там (в Иране. — NEWS.ru.) за главных и какими властными полномочиями они обладают, — отметил Райт.

Ранее портал Axios сообщил, что США и Иран планируют провести встречу в столице Пакистана Исламабаде уже на этой неделе. Иранскую делегацию может возглавить спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, американскую — спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер и, возможно, вице-президент Джей Ди Вэнс.

Также глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что несколько стран, в том числе Китай, могли бы стать посредниками в урегулировании конфликта с США. По его словам, у Пекина есть мощные возможности. В частности, Тегеран выслушает любую идею, которая будет отвечать его требованиям и условиям, объяснил министр.

До этого Трамп сообщил, что Вашингтон и Тегеран в последние два дня провели очень хорошие и продуктивные переговоры. Он также дал указание Министерству обороны США отложить на пять дней удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре.