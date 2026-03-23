23 марта 2026 в 20:49

«Нет выбора»: Кулеба согласился «предать» украинцев ради вступления в ЕС

Кулеба анонсировал повышение налогов ради вступления Украины в ЕС

Дмитрий Кулеба Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Власти Украины повысят налоги для обычных граждан для вступления страны в Евросоюз, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на бывшего главу МИД Дмитрия Кулебу. По его словам, Брюссель поставил Киеву ультиматум.

Там написано — повысьте налоги. ЕС говорит, чтобы мы дали вам еще больше денег, — выполните условие МВФ. К тому же поскольку вы еще вступаете в ЕС, если этого не сделаете — не вступите. Поэтому у нас нет выбора в той реальности, в которой мы живем, — отметил Кулеба.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Киеву передали условия для вступления в Евросоюз по последним трем переговорным кластерам. По ее словам, теперь у страны есть полный перечень требований, которые необходимо выполнить для членства в ЕС.

Также глава венгерского МИД Петер Сийярто на выступлении перед участниками Марша мира в Будапеште заявил, что Украина не сможет стать членом Евросоюза, пока Виктор Орбан остается премьер-министром Венгрии. Министр отметил, что его позиция по этому вопросу остается неизменной, несмотря на давление со стороны ЕС, Германии и Киева.

Украина
Дмитрий Кулеба
Евросоюз
МВФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Утильсбор с 1 апреля: ввезти авто снова станет дороже — на что скакнут цены
В Иране заявили об отказе от прежнего формата переговоров с США
Украинца скрутили на Бали после жалобы туриста на его ревущий байк
С кем поговорил Трамп по телефону, что захотел начать войну с Ираном
«Могут отстранить»: раскрыта судьба сестры Ким Чен Ына после его ухода
Московский военный округ получил новое передовое вооружение
Наследство Градского: кто его делит — скандалы, суды, когда поставят точку
Российский аэропорт временно приостановил работу
Стало известно, сколько человек выжило после крушения самолета в Колумбии
Орбан дал инструкцию по спасению Европы
Двое детей погибли при пожаре в Курганской области
Новый удар ВСУ по Брянской области обернулся жертвами
Почти 70 вражеских беспилотников попытались атаковать Россию за семь часов
«Наше право»: Иран поставил на место «продавшиеся США» страны
Названа дата завершения войны США против Ирана
Путин подписал закон о доходах с пенсионных взносов
«Нет выбора»: Кулеба согласился «предать» украинцев ради вступления в ЕС
Санду заявила о вступлении Молдавии в «коалицию желающих»
Ученые опровергли миф о высоком риске развития рака из-за стресса
Россияне выразили мнение о покупках в один клик
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

