Власти Украины повысят налоги для обычных граждан для вступления страны в Евросоюз, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на бывшего главу МИД Дмитрия Кулебу. По его словам, Брюссель поставил Киеву ультиматум.

Там написано — повысьте налоги. ЕС говорит, чтобы мы дали вам еще больше денег, — выполните условие МВФ. К тому же поскольку вы еще вступаете в ЕС, если этого не сделаете — не вступите. Поэтому у нас нет выбора в той реальности, в которой мы живем, — отметил Кулеба.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Киеву передали условия для вступления в Евросоюз по последним трем переговорным кластерам. По ее словам, теперь у страны есть полный перечень требований, которые необходимо выполнить для членства в ЕС.

Также глава венгерского МИД Петер Сийярто на выступлении перед участниками Марша мира в Будапеште заявил, что Украина не сможет стать членом Евросоюза, пока Виктор Орбан остается премьер-министром Венгрии. Министр отметил, что его позиция по этому вопросу остается неизменной, несмотря на давление со стороны ЕС, Германии и Киева.