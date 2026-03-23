Утильсбор с 1 апреля: ввезти авто снова станет дороже — на что скакнут цены

В России закрывается лазейка, которую использовали перегонщики автомобилей: с 1 апреля 2026 года исчезнет возможность относительно дешево привезти автомобиль из Белоруссии, Казахстана и других стран ЕАЭС. При этом физические лица по-прежнему смогут покупать в Китае, Японии или Южной Корее машины с небольшими по объему моторами. Что изменится с 1 апреля на авторынке и какие автомобили будет выгодно привозить — в материале NEWS.ru.

Что сейчас выгодно пригонять

Утилизационный сбор появился в 2012 году после вступления России в ВТО: тогда он был всего 20 тыс. рублей для легкового автомобиля. И предполагалось, что за эти деньги в будущем машина будет утилизирована. Однако затем утильсбор стал стремительно расти, а в результате последнего повышения 1 января 2026 года он может составлять 5–6 млн руб.

Правда, для физических лиц есть льготный утильсбор: 3400 руб. за машину до трех лет и 5200 руб. за авто старше трех лет. Однако 1 декабря 2025 года в силу вступила новая методика расчета: размер утильсбора привязали не только к объему, но и к мощности двигателя. А главное, что льготу отменили для автомобилей мощнее 160 л. с. Если больше — платить приходится по полной программе.

Например, за новый бензиновый кроссовер с 2-литровым мотором мощностью 220 л. с. утильсбор составляет 1 010 400 руб. А за пятилетнюю машину с 2,5-литровым двигателем на 250 л. с. — 3 660 000 руб. И к этим суммам еще надо прибавить таможенные пошлины, НДС и прочие платежи. По оценкам главы РОАД Алексея Подщеколдина, в средней цене автомобиля из Китая около 44% стоимости сейчас составляют налоги и сборы.

Неудивительно, что из-за новых правил расчета утильсбора структура спроса сместилась в сторону маломощных авто. По данным агентства «Автостат», среди новых моделей, которые ввезли физические лица в 2026 году, доля машин с мотором мощностью до 160 л. с. составила 63,7%.

Что изменится с 1 апреля 2026 года

Если декабрь и январь ударили по мощности, то апрельские изменения прикроют популярную схему доставки машин из стран ЕАЭС. В том числе из Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Ранее некоторые автомобили, которые ввозили в Россию, оформляли в соседних государствах по заниженной стоимости, что позволяло серьезно экономить на пошлинах. Но с 1 апреля при ввозе машин из Белоруссии или Киргизии платить придется столько же, как если бы они завозились напрямую в Россию, а разница между заниженной пошлиной и российской ставкой будет учитываться в утильсборе.

А это значит, что с 1 апреля схема ввоза машин через Киргизию или Белоруссию потеряет ценовое преимущество: машины будет проще сразу растаможивать в России. «Изменения в постановление № 1291, связанные с распространением единой формулы расчета утилизационного сбора, направлены на исключение таких случаев. Ранее такой подход уже был применен к автомобилям, ввезенным в ЕАЭС юридическими лицами. Планируется распространить его на ввоз физическими лицами. При этом предлагаемое решение не повлияет на тех импортеров, которые заведомо заявляют в документах при ввозе корректную таможенную стоимость автомобиля», — заявили в Минпромторге.

Льготный утильсбор в 2026 году: что еще выгодно привозить

Несмотря на все изменения, возможность заплатить льготный утильсбор и сэкономить у частных лиц по-прежнему остается. Главное, что надо помнить:

Льготная ставка 3400–5200 руб. используется только для машин с двигателями внутреннего сгорания мощностью до 160 л. с. включительно. Для электромобилей и последовательных гибридов льгота действует, если 30‑минутная (номинальная) мощность электромотора не превышает 80 л. с.

В год на одно физлицо можно ввезти не более одного автомобиля; при попытке поставить доставку на поток налоговая вправе доначислить коммерческий утильсбор.

В течение 12 месяцев после ввоза перепродавать машину нельзя — иначе таможня потребует доплатить разницу между льготной и коммерческой ставкой.

Покупатель должен быть прописан во всех документах — от оплаты инвойса в стране экспорта до уплаты пошлин и получения ЭПТС. То есть купить уже ввезенную в страну машину и заплатить за нее льготный утильсбор нельзя.

Что чаще всего везут: Mazda CX‑5, Volkswagen Tharu XR и другие авто

Даже учитывая все ограничения, есть довольно широкий список машин, которые выгодно привозить из-за границы. Условно эти модели можно разделить на три большие группы:

Европейские, корейские и китайские седаны или хетчбэки В- или С‑класса с турбомоторами объемом 1–1,5 л мощностью 110–150 л. с. Причем сюда входят даже машины премиальных брендов: Audi A3 с базовыми моторами, BMW 1‑й серии, Mercedes‑Benz A‑Class в начальных версиях, Volkswagen Golf, Lavida, Bora, Skoda Octavia и Superb. Кроссоверы: Volkswagen Tharu XR, Mazda CX‑5, Skoda Kodiaq, ряд моделей Kia и Hyundai. «Рабочие лошадки»: пикапы Toyota HiLux, микроавтобусы Toyota HiAce с дизелями и прочие.

Статистика импорта в 2026‑м показывает: рынок довольно быстро перестроился под новые правила. По данным «Автостата», в январе 2026 года импорт новых легковых автомобилей физлицами вырос на 55% по сравнению с началом прошлого года. «С большим отрывом лидирует Mazda CX-5. На эту модель приходится почти каждый четвертый (22,8%) ввезенный автомобиль. В тройке лидеров также Skoda Superb и Kia Seltos. В десятку новых авто, ввезенных физлицами, также входят Zeekr 9X, Nissan Qashqai, Volkswagen Tharu, Audi Q5, Toyota Highlander, RAM 1500 и Toyota RAV4», — пояснил глава «Автостата» Сергей Целиков.

Правда, с 1 января 2026 года к российским ограничениям добавился китайский фактор: теперь просто так вывезти из Китая новый автомобиль нельзя. Для этого он должен находиться в собственности первого владельца минимум 180 дней и пройти хотя бы одно ТО в авторизованном сервисе. И только потом ему разрешат выехать за границу.

На деле это означает, что некоторые автомобили в Китае (а это сейчас основной рынок недорогих машин) сначала будут выкупать, затем ставить на полгода на стоянку и лишь потом привозить в Россию.

В чем опасность машин из Китая

Есть, разумеется, и подводные камни. «Немцы» или «японцы» для китайского рынка часто отличаются от глобальных версий: у них своя калибровка моторов, а главное, есть отличия в мультимедиа и электронике. Русификация некоторых авто требует не только перепрошивки, но и замены блоков.

При этом чем новее модель, тем сложнее найти для нее прошивку, особенно если нужна полная русификация (обычно ситуация значительно упрощается, если водителю достаточно мультимедийной системы на английском языке).

Читайте также:

Сколько стоит доехать на авто до Сочи и Абхазии в 2026 году по М-4 «Дон»

Эти машины не ломаются: какие авто могут проехать 400 тыс. километров

Легенда возвращается: какие выпустят машины «Волга», при чем тут «китайцы»

Lada или новый «японец»: что купить за 2 млн рублей