Военэксперт раскрыл, что стоит за словами Трампа о прекращении атак на Иран

Американский президент Дональд Трамп хочет перемирия с Ираном из-за внутренних проблем США, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, сейчас глава Белого дома ищет пути, чтобы выйти из конфликта и объявить о победе США.

В силу того, что системы противовоздушной обороны «Железный купол» и «Праща Давида» оказались достаточно дырявыми, заявление Трампа [о временном прекращении атак на Иран] выглядит вполне обоснованным. Они не ожидали, что [конфликт] затянется и что у Тегерана будет достаточно серьезное оружие. Особенно впечатлило, когда по военной базе Диего-Гарсия выпустили ракеты дальностью до 4 тыс. километров. Затягивание конфликта происходит на фоне того, что не все хотят поддерживать и направлять свои силы в район пролива. Об этом [Трамп] и говорил, обвиняя европейских партнеров по НАТО в трусости. Он сейчас ставит на первое место внутренние проблемы США, промежуточные выборы и пытается объявить победу, которой, по сути, не было и не будет, — сказал Дандыкин.

Военэксперт отметил, что США понесут большие потери в случае наземного вторжения в Иран. Он также предположил, что американские политики провели консультации с коллегами из Израиля, прежде чем заявить о приостановке ударов по Исламской Республике.

Что касается наземной операции США в Иране, это означает понести огромные потери. Наверное, они посовещались и приняли такое решение. Я думаю, были консультации и с Тель-Авивом, потому что по Израилю также наносятся чувствительные удары. Но здесь объективно, несмотря на огромное преимущество [США и Израиля], Иран оказался сильнее после таких жутких кадровых потерь, — подытожил Дандыкин.

Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон и Тегеран в последние два дня провели очень хорошие и продуктивные переговоры. Он также дал указание Министерству обороны США отложить на пять дней удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре.