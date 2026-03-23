«Понимает только язык силы»: в Иране назвали Трампа лжецом и дьяволом Политик Резаи назвал бессмысленными переговоры Ирана и США

Переговоры Ирана и США в нынешних обстоятельствах бессмысленны, заявил в соцсети X представитель комитета по нацбезопасности и международной политике Меджлиса Эбрахим Резаи. По его словам, американский президент Дональд Трамп «наврал» об «очень хороших» переговорах о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке.

Трамп либо лжет, либо говорит чушь. Сокрушительные удары вооруженных сил и рост цен на нефть довели дьявола до отчаяния и уныния. Переговоры в таких обстоятельствах бессмысленны. Противник понимает только язык силы и ракет, — написал он.

Ранее политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько предположил в беседе с NEWS.ru, что слова президента США о временном перемирии и сближении с Ираном на самом деле являются инструментом для снижения цен на нефть, а также скрытой угрозой Тегерану, направленной на принуждение к переговорам.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль внимательно отслеживает многочисленные противоречивые заявления, прозвучавшие в последнее время вокруг ситуации с Ираном. Он отметил, что в Москве рассчитывают на скорейшее мирное урегулирование конфликта.