Герой России объяснил бессилие комплексов Patriot перед иранскими ракетами

Зенитно-ракетный комплекс Patriot оказался не в состоянии справиться с новыми маневренными ракетами, которые Иран применил для недавних ударов по Катару, обратил внимание в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он отметил, что эти боеприпасы способны набирать скорость до четырех махов, что делает их недосягаемыми для американской ПВО.

Применяемые Ираном баллистические ракеты тяжелого класса с боезарядом свыше двух тонн развивают скорость до четырех махов. Фактически она недосягаема для тех средств ПВО, которыми прикрываются как американские базы, так и израильские военные объекты. Patriot здесь бессилен, потому что его ракеты рассчитаны на перехват дозвуковых целей, — пояснил Липовой.

Он подчеркнул, что иранские вооруженные силы сегодня имеют в своем распоряжении сверхзвуковые и гиперзвуковые ракеты.

Когда Patriot включает радиолокационное поле и начинает контролировать воздушное пространство, этот «купол» якобы способен защитить любой объект от воздушно-космического нападения. Но Иран показал всем, что у него есть средства, способные пробивать защиту и наносить удары по военным объектам, — отметил аналитик.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Иран начал применять ракеты нового типа, способные обходить американские системы ПВО Patriot. Удары ими были нанесены по крупнейшему в мире комплексу по производству сжиженного природного газа в катарском городе Рас-Лаффан.