Врач напомнил, что от клеща можно заразиться не только энцефалитом

Терапевт Звонков: клещи переносят болезнь Лайма, от которой можно умереть

Клещи, обитающие в Центральной России, переносят не только энцефалит, но и болезнь Лайма или боррелиоз, сообщил NEWS.ru врач-терапевт, реаниматолог Андрей Звонков. По его словам, этот недуг может нанести очень серьезный урон здоровью. В некоторых случаях заражение может привести к летальному исходу, предупредил он.

В Центральной России, в том числе в Москве и Подмосковье, клещи часто переносят болезнь Лайма или боррелиоз. Если ее вовремя не диагностировать и не вылечить, укус может привести к гибели или инвалидизации. От нее серьезно поражаются соединительная и нервная ткань, — сообщил Звонков.

Он уточнил, что от болезни Лайма страдают не только люди, но и животные: мыши, полевки, кроты и другие. При этом прививок от боррелиоза на сегодняшний день не существует, сообщил врач. Поэтому Звонков посоветовал после укуса клеща немедленно обратиться в больницу. Там насекомое правильно снимут и проверят на наличие инфекций.

Раннее в Роспотребнадзоре напомнили, что вакцинация является самой действенной мерой профилактики клещевого энцефалита. Там добавили, что нужно сделать две прививки с интервалом в один — семь месяцев. В ведомстве также рассказали, что в случае экстренной необходимости второй укол делают через две недели после первого.

Вероника Филина-Коган
Степанида Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ядовитые мухи прибыли в Россию вместе с табаком из Танзании
Королевская семья Британии: провал Меган, «грязные» деньги Виндзоров
«Мы разберемся»: министр энергетики США выяснит, кто управляет Ираном
Конюхов захотел обогнуть на плоту Большое тихоокеанское мусорное пятно
Момент жесткого столкновения самолета с пожарной машиной попал на видео
Украинцы могут столкнуться со штрафами за прогулы школы детьми
ЕС указали на место, КСИР «уволил» Трампа, уловка НАТО: что дальше
Беспилотник ВСУ ударил по 74-летней женщине в Донецке
В Сочи пьяный всадник заехал в продуктовый магазин на коне
Захарова указала на железную позицию РФ относительно переговоров по Украине
«Мы были в курсе»: Стармер подтвердил переговоры США и Ирана
Названа причина столкновения грузовика с маршруткой
Британский мед оказался массово загрязнен рецептурными препаратами
Матвиенко назвала самого близкого партнера России в Юго-Восточной Азии
Восемь человек пострадали в ДТП на МКАД
Тысячи частных клиник в России отказались от лицензий на аборты
Пенсионерка погибла при ударе ВСУ в Запорожской области
Детское порно, связи с Эпштейном, помощь ВСУ: биография владельца OnlyFans
Трагедия с военным самолетом произошла в Колумбии
Плей-офф КХЛ: пары первого раунда, фавориты — кто возьмет Кубок Гагарина
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
