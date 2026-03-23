Врач напомнил, что от клеща можно заразиться не только энцефалитом Терапевт Звонков: клещи переносят болезнь Лайма, от которой можно умереть

Клещи, обитающие в Центральной России, переносят не только энцефалит, но и болезнь Лайма или боррелиоз, сообщил NEWS.ru врач-терапевт, реаниматолог Андрей Звонков. По его словам, этот недуг может нанести очень серьезный урон здоровью. В некоторых случаях заражение может привести к летальному исходу, предупредил он.

В Центральной России, в том числе в Москве и Подмосковье, клещи часто переносят болезнь Лайма или боррелиоз. Если ее вовремя не диагностировать и не вылечить, укус может привести к гибели или инвалидизации. От нее серьезно поражаются соединительная и нервная ткань, — сообщил Звонков.

Он уточнил, что от болезни Лайма страдают не только люди, но и животные: мыши, полевки, кроты и другие. При этом прививок от боррелиоза на сегодняшний день не существует, сообщил врач. Поэтому Звонков посоветовал после укуса клеща немедленно обратиться в больницу. Там насекомое правильно снимут и проверят на наличие инфекций.

Раннее в Роспотребнадзоре напомнили, что вакцинация является самой действенной мерой профилактики клещевого энцефалита. Там добавили, что нужно сделать две прививки с интервалом в один — семь месяцев. В ведомстве также рассказали, что в случае экстренной необходимости второй укол делают через две недели после первого.