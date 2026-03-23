Мошенники придумали новую схему с фейковыми чатами ЕМИАС

Мошенники начали создавать поддельные чаты Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) в мессенджерах, чтобы ввести в заблуждение жителей Москвы, передает RT. Жертву включают в группу, где затем регистрируют множество аккаунтов и имитируют оживленное общение между «участниками».

Цель — убедить человека, что для актуализации электронных медкарт необходимо отправить в чат определенный код. Людей убеждают, что без него им будет невозможно записаться к врачу. Однако на самом деле, получив доступ к коду, злоумышленники могут проникнуть в аккаунты на портале «Госуслуги» или в банковских приложениях.

Ранее сообщалось, что мошенники используют тактику обратного звонка, чтобы украсть деньги россиян. Они отправляют гражданам СМС или сообщения в мессенджерах, сообщая о взломе их аккаунтов. Людей убеждают перезвонить по определенному номеру, где затем пытаются выманить у них конфиденциальные данные, например, код доступа к учетной записи на портале «Госуслуги» или данные банковской карты.