23 марта 2026 в 18:46

Захарова ответила насчет соблюдения договоренностей между Россией и Ираном

Захарова заявила о соблюдении Россией стратегических договоренностей с Ираном

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Россия продолжает соблюдать договоренности, достигнутые в отношениях с Ираном, заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что взаимные соглашения Москвы и Тегерана носят стратегический характер, передает ТАСС.

Россия соблюдает стратегические договоренности с Ираном, — сказала Захарова.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае достижения окончательного соглашения с Тегераном Соединенные Штаты намерены забрать весь имеющийся у Исламской Республики обогащенный уран. Этот шаг станет ключевой частью сделки по полному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, подчеркнул он.

Прежде американский лидер заявил, что на пять дней приостановил военную операцию в Иране ради проведения переговоров. Однако в Иране опровергли установление каких-либо контактов с Вашингтоном.

До этого Трамп заявил, что уничтожит иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. По его словам, США начнут с самого крупного объекта. Иранская сторона отвергла ультиматум, выступив с ответными угрозами.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ядовитые мухи прибыли в Россию вместе с табаком из Танзании
Королевская семья Британии: провал Меган, «грязные» деньги Виндзоров
«Мы разберемся»: министр энергетики США выяснит, кто управляет Ираном
Конюхов захотел обогнуть на плоту Большое тихоокеанское мусорное пятно
Момент жесткого столкновения самолета с пожарной машиной попал на видео
Украинцы могут столкнуться со штрафами за прогулы школы детьми
ЕС указали на место, КСИР «уволил» Трампа, уловка НАТО: что дальше
Беспилотник ВСУ ударил по 74-летней женщине в Донецке
В Сочи пьяный всадник заехал в продуктовый магазин на коне
Захарова указала на железную позицию РФ относительно переговоров по Украине
«Мы были в курсе»: Стармер подтвердил переговоры США и Ирана
Названа причина столкновения грузовика с маршруткой
Британский мед оказался массово загрязнен рецептурными препаратами
Матвиенко назвала самого близкого партнера России в Юго-Восточной Азии
Восемь человек пострадали в ДТП на МКАД
Тысячи частных клиник в России отказались от лицензий на аборты
Пенсионерка погибла при ударе ВСУ в Запорожской области
Детское порно, связи с Эпштейном, помощь ВСУ: биография владельца OnlyFans
Трагедия с военным самолетом произошла в Колумбии
Плей-офф КХЛ: пары первого раунда, фавориты — кто возьмет Кубок Гагарина
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

