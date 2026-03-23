Захарова ответила насчет соблюдения договоренностей между Россией и Ираном

Захарова заявила о соблюдении Россией стратегических договоренностей с Ираном

Россия продолжает соблюдать договоренности, достигнутые в отношениях с Ираном, заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что взаимные соглашения Москвы и Тегерана носят стратегический характер, передает ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае достижения окончательного соглашения с Тегераном Соединенные Штаты намерены забрать весь имеющийся у Исламской Республики обогащенный уран. Этот шаг станет ключевой частью сделки по полному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, подчеркнул он.

Прежде американский лидер заявил, что на пять дней приостановил военную операцию в Иране ради проведения переговоров. Однако в Иране опровергли установление каких-либо контактов с Вашингтоном.

До этого Трамп заявил, что уничтожит иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. По его словам, США начнут с самого крупного объекта. Иранская сторона отвергла ультиматум, выступив с ответными угрозами.