Несколько москвичей пострадали при столкновении легковушки с грузовиком В Северном Тушино семь человек пострадали в результате ДТП с грузовиком

В районе Северного Тушино в Москве произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники. По данным журналистов, в результате ДТП пострадали семь человек.

Как уточнили корреспонденты, одной из пострадавших в результате столкновения оказалась беременная девушка. Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее Минздрав Калининградской области сообщил, что в результате ДТП в Гурьевске пострадали пять человек. Двое из них — дети. В ведомстве уточнили, что все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

До этого Госавтоинспекция опубликовала кадры последствий ДТП с участием трех пешеходов в Гурьевске. По предварительной информации, на пересечении улиц Калининградское шоссе и Советская произошло столкновение двух автомобилей, после которого один из них вылетел на тротуар и сбил людей.

Вечером 22 марта в Ломоносовском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний пешеход. По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» сбил ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте. 12-летний мальчик скончался до приезда медиков.