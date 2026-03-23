Московский военный округ получил новое передовое вооружение

В объединения, соединения и воинские части Московского военного округа поступили на вооружение новейшие модули «Трюфель» для дистанционного управления 12,7-миллиметровыми пулеметами «Корд» и НСВ, — отметили в МВО.

«Трюфель» позволяет дистанционно наблюдать за целью, в том числе управлять пулеметом и вести прицельный огонь на дальности двух километров. Модули состоят из станка, пульта оператора и оптико-прицельной станции с лазерным дальномером и тепловизором. Это делает «Трюфель» эффективным в любое время суток.

Ранее сообщалось, что военнослужащие по контракту приняли участие в занятиях по огневой подготовке на полигоне Московского военного округа перед отправкой в зону СВО. Речь шла о бойцах мотострелковых подразделений. Военные прошли курсы переподготовки по специальностям «командир мотострелкового отделения на БМП-3» и «наводчик-оператор БМП-3».