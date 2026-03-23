Двое детей погибли при пожаре в Курганской области Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в городе Петухово Курганской области

Двое маленьких детей погибли при пожаре в жилом доме в городе Петухово Курганской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Малышам было два и пять лет, их мать в это время вышла со старшим ребенком по делам.

В ходе тушения пожара в одной из комнат были обнаружены двое малолетних детей без признаков жизни. По предварительной информации, в момент возникновения возгорания они находились в квартире одни, — сказано в сообщении.

