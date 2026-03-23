Двое детей погибли при пожаре в Курганской области

23 марта 2026 в 21:14

Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в городе Петухово Курганской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Двое маленьких детей погибли при пожаре в жилом доме в городе Петухово Курганской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Малышам было два и пять лет, их мать в это время вышла со старшим ребенком по делам.

В ходе тушения пожара в одной из комнат были обнаружены двое малолетних детей без признаков жизни. По предварительной информации, в момент возникновения возгорания они находились в квартире одни, — сказано в сообщении.

Ранее в Сети появились кадры пожара в жилом многоэтажном доме в Москве, при котором погибло трое человек и еще четыре пострадали. Возгорание было локализовано. На месте работали экстренные службы. Всего спасен 21 человек, среди них пять детей. Одного из погибших нашли на лестничной клетке.

До этого в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщили, что в центральной части города вспыхнул пожар в административном здании на 5-й Советской улице, где располагается бизнес-центр. Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы ранним утром, и к 09:45 из-за сложности работ рангу пожара был присвоен дополнительный номер 1-бис.

дети
пожары
Курганская область
погибшие
Утильсбор с 1 апреля: ввезти авто снова станет дороже — на что скакнут цены
В Иране заявили об отказе от прежнего формата переговоров с США
Украинца скрутили на Бали после жалобы туриста на его ревущий байк
С кем поговорил Трамп по телефону, что захотел начать войну с Ираном
«Могут отстранить»: раскрыта судьба сестры Ким Чен Ына после его ухода
Московский военный округ получил новое передовое вооружение
Наследство Градского: кто его делит — скандалы, суды, когда поставят точку
Российский аэропорт временно приостановил работу
Стало известно, сколько человек выжило после крушения самолета в Колумбии
Орбан дал инструкцию по спасению Европы
Новый удар ВСУ по Брянской области обернулся жертвами
Почти 70 вражеских беспилотников попытались атаковать Россию за семь часов
«Наше право»: Иран поставил на место «продавшиеся США» страны
Названа дата завершения войны США против Ирана
Путин подписал закон о доходах с пенсионных взносов
«Нет выбора»: Кулеба согласился «предать» украинцев ради вступления в ЕС
Санду заявила о вступлении Молдавии в «коалицию желающих»
Ученые опровергли миф о высоком риске развития рака из-за стресса
Россияне выразили мнение о покупках в один клик
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

