Украинцы могут столкнуться со штрафами за прогулы школы детьми

На Украине родителей могут оштрафовать на сумму до 5100 гривен (9500 рублей) за систематические прогулы их детей в школе, передает издание «Страна.ua». Это решение направлено на повышение ответственности родителей за посещение их детьми учебных заведений.
Кабинет министров издал постановление №241 от 25 февраля, согласно которому директора, классные руководители и школьные психологи обязаны фиксировать случаи, когда ученики отсутствуют без уважительных причин, и сообщать эти данные в полицию. Чаще всего информация передается в отдел по делам несовершеннолетних.
За первый случай, когда родители не следят за посещаемостью детей в школе, им грозит административное наказание и штраф в размере от 850 до 1700 гривен (от 1600 до 3200 рублей). Если дети продолжают пропускать занятия повторно в течение года, размер штрафа увеличивается и составляет от 1700 до 5100 гривен.
Ранее сообщалось, что в учебных заведениях Одессы начали изымать личные телефоны педагогов для проверки соблюдения языкового законодательства. По информации источника, учителя жаловались на то, что проверяющие изучали их личные вещи и переписки в родительских чатах.