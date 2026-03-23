Украинцы могут столкнуться со штрафами за прогулы школы детьми На Украине родителей могут оштрафовать на сумму до 5100 гривен за прогулы детей

На Украине родителей могут оштрафовать на сумму до 5100 гривен (9500 рублей) за систематические прогулы их детей в школе, передает издание «Страна.ua». Это решение направлено на повышение ответственности родителей за посещение их детьми учебных заведений.

Кабинет министров издал постановление №241 от 25 февраля, согласно которому директора, классные руководители и школьные психологи обязаны фиксировать случаи, когда ученики отсутствуют без уважительных причин, и сообщать эти данные в полицию. Чаще всего информация передается в отдел по делам несовершеннолетних.

За первый случай, когда родители не следят за посещаемостью детей в школе, им грозит административное наказание и штраф в размере от 850 до 1700 гривен (от 1600 до 3200 рублей). Если дети продолжают пропускать занятия повторно в течение года, размер штрафа увеличивается и составляет от 1700 до 5100 гривен.

Ранее сообщалось, что в учебных заведениях Одессы начали изымать личные телефоны педагогов для проверки соблюдения языкового законодательства. По информации источника, учителя жаловались на то, что проверяющие изучали их личные вещи и переписки в родительских чатах.