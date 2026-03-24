Газовой службе пришлось провести новую трубу после взрыва в Севастополе Газоснабжение и свет появились в поврежденных взрывом домах в Севастополе

В Севастополе в домах, пострадавших при взрыве, частично восстановили подачу газа и электроэнергии, заявил в разговоре с РИА Новости директор департамента общественной безопасности правительства города Алексей Краснокутский. По его словам, газовой службе пришлось установить новую трубу.

Газовая служба провела новую трубу для газоснабжения, идет опрессовка, проводятся работы. Электроснабжение частично восстанавливается в домах, — сообщил он агентству.

Ранее стало известно, что эпицентр взрыва в жилом доме в Севастополе располагался на балконе квартиры, находящейся на первом этаже. В результате трагедии погибла 50-летняя хозяйка жилья, ее 20-летний сын числится пропавшим без вести. Четыре ее дочери в возрасте 23, 18, 14 и 12 лет получили различные травмы и находятся в больницах.

До этого сообщалось, что сотрудники МЧС спасли десятки домашних животных из квартир поврежденного взрывом дома в Севастополе. Многие сбежали из жилищ из-за громких звуков и забились в укромные места. Хозяева кошек и собак обращались к спасателям с просьбой отыскать их и оказать помощь.