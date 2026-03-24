Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 19:56

Газовой службе пришлось провести новую трубу после взрыва в Севастополе

Газоснабжение и свет появились в поврежденных взрывом домах в Севастополе

Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В Севастополе в домах, пострадавших при взрыве, частично восстановили подачу газа и электроэнергии, заявил в разговоре с РИА Новости директор департамента общественной безопасности правительства города Алексей Краснокутский. По его словам, газовой службе пришлось установить новую трубу.

Газовая служба провела новую трубу для газоснабжения, идет опрессовка, проводятся работы. Электроснабжение частично восстанавливается в домах, — сообщил он агентству.

Ранее стало известно, что эпицентр взрыва в жилом доме в Севастополе располагался на балконе квартиры, находящейся на первом этаже. В результате трагедии погибла 50-летняя хозяйка жилья, ее 20-летний сын числится пропавшим без вести. Четыре ее дочери в возрасте 23, 18, 14 и 12 лет получили различные травмы и находятся в больницах.

До этого сообщалось, что сотрудники МЧС спасли десятки домашних животных из квартир поврежденного взрывом дома в Севастополе. Многие сбежали из жилищ из-за громких звуков и забились в укромные места. Хозяева кошек и собак обращались к спасателям с просьбой отыскать их и оказать помощь.

взрывы
Севастополь
свет
газ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители Нидерландов устроили бойкот ЧМ из-за Трампа
В Севастополе ввели региональный режим ЧС после взрыва в жилом доме
В Кемерово накрыли клинику без лицензии, где убивали и калечили пациентов
Дацик поклялся отомстить за погибшего на СВО сына
Российские «Посейдон» и «Буревестник» лишили замгоссекретаря США дара речи
Стало известно, к чему принц Саудовской Аравии подталкивает США
МИД России осудил нападения на мирных граждан ОАЭ
Иран предупредили о подлом шаге США
Что известно о переброске десантников из США для операций против Ирана
В Роспотребнадзоре оценили риски завоза оспы обезьян в Россию
Россиянам раскрыли неочевидную опасность обхода блокировок Telegram
Ощадбанк приостановил ввоз наличных на Украину из-за Венгрии
Взрыв в Севастополе, ФСБ перевели в режим повышенной готовности: что дальше
Набиуллина раскрыла, сколько активов инвесторов удалось разблокировать
Мигрант с зарплатой 380 000: как это возможно в РФ — подробный разбор
«Может не выдержать»: Минфин предложил изменить бюджетное правило
Бывшая замглавы Солнечногорска попалась на многомиллионных взятках
Эрдоган раскрыл позицию Турции по нападению на Иран
Елена Зеленская поблагодарила пустое кресло вместо первой леди США
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.