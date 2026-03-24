24 марта 2026 в 19:41

Эрдоган раскрыл позицию Турции по нападению на Иран

Эрдоган: Турция намерена держаться вне конфликта на Ближнем Востоке

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press
Турция не намерена вовлекаться в конфликт между Ираном, США и Израилем, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган после заседания с кабмином. По его словам, которые передает Haberler, стороны пытаются различными хитростями втянуть Анкару в противостояние.

Мы полны решимости сохранить нашу страну за пределами этого огненного кольца (войны в Персидском заливе. — NEWS.ru). Мы решительно не хотим, чтобы война превратилась в войну на истощение между странами региона, — заявил президент.

Ранее Иран официально опроверг информацию о запуске ракет в сторону Турции. В Тегеране отметили, что это провокация со стороны США и Израиля, направленная на ухудшение двусторонних отношений.

До этого Эрдоган заявил по итогам заседания кабинета министров, что Анкара заранее предупреждала Тегеран о недопустимости ракетных ударов по своей территории. Он назвал действия Ирана «ошибочными и провокационными шагами».

Также Минобороны Турции сообщило, что средства ПВО НАТО перехватили баллистическую ракету, выпущенную из Ирана и вторгшуюся в турецкое воздушное пространство. Часть обломков упала в безлюдной местности в провинции Газиантеп, пострадавших нет.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

