04 апреля 2026 в 17:00

Грузинские лепешки отдыхают: эта завитушки с сыром и зеленью из слоеного теста — хит любого застолья

Фото: D-NEWS.ru
Беру слоеное тесто, сыр и зелень — и готовлю завитушки, которые получаются вкуснее хачапури и собирают вокруг себя всю семью за считаные минуты. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака, перекуса или праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, золотистые завитушки с нежной, тягучей сырной начинкой и ароматом свежей зелени, которые тают во рту и исчезают едва ли не быстрее, чем я успеваю их достать из духовки.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста, 200 г твердого сыра, 100 г брынзы или сулугуни, большой пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), 1 яйцо, 2 столовые ложки сметаны, соль и перец по вкусу. Тесто слегка раскатайте в прямоугольный пласт. Сыр натрите на крупной терке, брынзу разомните вилкой, зелень мелко порубите.

Смешайте сыр, брынзу, зелень, сметану и яйцо, посолите, поперчите. Равномерно распределите начинку по тесту. Сверните тесто в плотный рулет, нарежьте на кусочки толщиной 2–3 см. Выложите завитушки на противень с пергаментом срезом вверх. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 190 °С духовке 15–20 минут до румяного цвета. Подавайте горячими — эти завитушки станут хитом любого застолья.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
