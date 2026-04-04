«Это трагедия»: в Греции сделали неутешительный для ЕС вывод о санкциях Экс-министр Греции Варуфакис: санкции против РФ обернулись трагедией для ЕС

Санкции против России обернулись трагедией для европейцев, рассчитывавших разрушить ее экономику, заявил экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис. По его словам, которые приводит РИА Новости, РФ сумела обратить эффект ограничений в свою пользу и достичь значимых целей.

Это трагедия для европейцев. Они думали, что смогут с помощью санкций разрушить российскую экономику, но получилось совершенно наоборот, — отметил он.

Ранее китайские аналитики заявили, что президент России Владимир Путин нанес удар на опережение по Европе словами о немедленном прекращении поставок газа в ЕС, пока там готовили новый пакет антироссийских санкций. По их словам, на фоне ближневосточного кризиса и дефицита топлива прекращение поставок из России может спровоцировать еще больший рост цен на энергоносители в Европе.

Также глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что «клоуны из ЕС» заняты нападками на других членов союза, а не поиском энергетических решений в условиях отсутствия нефти и газа. Так он прокомментировал выпад польского премьера Дональда Туска в адрес главы МИД Венгрии Петера Сийярто. Глава РФПИ заявил, что они «давно покинули Европу».