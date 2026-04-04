Инспекторы ДПС спасли задыхающегося на дороге ребенка

Сотрудники ДПС Юрий Трофимов и Дмитрий Афанасьев оказали экстренную помощь семье с маленьким ребенком, сообщает Telegram-канал МВД РФ. Инцидент случился в Волжском районе Марий Эл, на первом километре автодороги Помары — Коркатово. К инспекторам обратился взволнованный водитель иномарки, сообщивший, что его сын начал задыхаться и нуждается в срочной госпитализации.

Оценив серьезность ситуации и учитывая, что до ближайшей больницы оставалось более 15 километров, полицейские приняли решение незамедлительно пересадить мать с младенцем в патрульный автомобиль. Используя проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, экипаж в кратчайшие сроки доставил пациента в районный центр — город Волжск. Благодаря оперативным действиям автоинспекторов ребенка передали медикам в приемном отделении буквально через несколько минут после обращения.

Малыш с приступом удушья был доставлен в больницу буквально за несколько минут. К тому моменту медицинский персонал уже ожидал их в приемном отделении. <...> В настоящее время жизни мальчика ничего не угрожает, — добавили в ведомстве.

