04 апреля 2026 в 18:16

Захарова назвала политические пранки ответом на западную ложь

Захарова оправдала пранки Вована и Лексуса политическими реалиями

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Жанр политических пранков стал вынужденной необходимостью в условиях глобального лицемерия и манипуляций, заявила на медиафоруме «Юнкор» официальный представитель МИД России Мария Захарова. В качестве примера она привела резонансный разговор с Джорджем Бушем — младшим, в котором тот фактически признал агрессивные планы в отношении России, передает ТАСС.

По ее словам, такая форма подачи информации возникла как закономерная реакция на бесконечные фейки, распространяемые западными странами. По ее словам, в «приватном» разговоре политики неоднократно озвучивали позицию, противоречащую публичной.

Этот жанр, конечно, не соответствует традиционной журналистике и нарушает устоявшиеся каноны, но он стал ответом на ложь политиков, — отметила Захарова.

Ранее представитель МИД отметила, что западные страны оказались в информационном вакууме из-за игнорирования российских журналистов. По ее словам, иностранные власти также запретили своим специалистам задавать вопросы российской стороне.

Также Захарова заявила, что фейки в условиях информационного противостояния стали сопоставимыми с ядерным оружием по степени влияния. Она отметила, что Россия, как и ряд других государств, оказалась в числе целей информационной войны.

