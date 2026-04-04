К Пасхе — мини-куличи, а в будни — топовые капкейки: ленивый рецепт, который покорил семью. Готовлю с кедровым штрейзелем

К Пасхе — мини-куличи, а в будни — топовые капкейки: ленивый рецепт, который покорил семью. Готовлю с кедровым штрейзелем

Творог, мука и горсть кедровых орехов — вот и все, что нужно для изысканного десерта. Капкейки получаются настолько воздушными и влажными, что исчезают со стола в мгновение ока.

Что понадобится

Для штрейзеля: кедровые орехи — 50 г, мука — 60 г, коричневый сахар — 50 г, сливочное масло — 40 г, корица — 1 ч. л.

Для теста: творог — 200 г, мука — 180 г, сливочное масло — 100 г, сахар — 100 г, яйца — 2 шт., разрыхлитель — 1 ч. л., бумажные манжетки для выпечки — 12 шт.

Как готовлю

Приготовьте кедровый штрейзель: измельчите орехи в крошку, смешайте их в миске с мукой, коричневым сахаром и корицей. Добавьте размягченное сливочное масло и разотрите ингредиенты руками до состояния рассыпчатой крошки.

Для теста просейте муку с разрыхлителем. В отдельной емкости взбейте размягченное сливочное масло с сахаром до однородной светлой массы. Не прекращая взбивать, введите яйца по одному, затем добавьте творог и тщательно перемешайте.

Аккуратно вмешайте муку с разрыхлителем до получения гладкого теста. С помощью кондитерского мешка заполните бумажные манжетки тестом наполовину, обильно посыпьте каждый капкейк подготовленным штрейзелем.

Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Готовые капкейки полностью остудите на решетке перед подачей.

