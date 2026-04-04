04 апреля 2026 в 10:17

Группа «Винтаж» села в лужу перед фанатами из Астаны

Фанаты группы «Винтаж» требуют вернуть деньги за сорванный концерт

Анна Плетнева Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Концерт группы «Винтаж» в Астане обернулся громким скандалом и массовыми требованиями зрителей вернуть деньги за билеты, сообщает Telegram-канал SHOT. Выступление Анны Плетневой пришлось экстренно переносить из престижного Конгресс-центра в небольшой зал при отеле из-за крайне низкого спроса. Пострадавшие планируют добиваться компенсаций.

Организаторы не предупредили фанатов об изменении площадки, из-за чего многие поклонники приехали по неверному адресу или вовсе пропустили начало шоу. Прибывшие в зал посетители столкнулись с отсутствием сидячих мест, духотой и техническими проблемами со звуком. Вместо обещанного масштабного шоу зрители получили выступление на танцполе конференц-зала с плохой акустикой, пишет канал.

Мы все дружно оказались в конференц-зале Garden Hall на танцполе, в зале с плохой акустикой! Было очень душно! — пожаловалась в соцсетях одна из расстроенных зрительниц.

В настоящий момент ни сама группа, ни устроители мероприятия не выходят на связь с возмущенными фанатами. Многие гости, не выдержав дискомфорта и разочарования, покинули отель задолго до финала программы, уточнили авторы.

Ранее Плетнева призналась, что из-за интенсивных занятий танцами в детстве у нее начались проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Также артистка рассказала, что недавно начала седеть — по ее признанию, ей каждый день приходится буквально вырывать седые волосы, чтобы не краситься.

Шоу-бизнес
Винтаж
билеты
концерты
Астана
