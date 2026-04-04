04 апреля 2026 в 09:57

В МИД России назвали особую роль нового генсека ООН

Выборы нового генерального секретаря ООН могут привести дела всемирной организации в порядок, заявил ТАСС директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов. По его словам, личность нового генсека играет огромное значение для всего мира, поскольку ООН «должна сбросить оковы Запада».

Без преувеличения, результат процесса отбора кандидатов будет иметь для мирового сообщества критическое значение, — сказал дипломат.

Логвинов добавил, что «у России как у постоянного члена Совета Безопасности ООН отношение к этой задаче самое серьезное и ответственное». Москва наконец получит реальный шанс содействовать «наведению порядка во всемирной организации, отвечающего букве ее Устава», считает он.

Дипломат ранее отметил, что Россия обнародовала список требований к будущему генеральному секретарю ООН: кандидат должен отказаться от политики двойных стандартов, придерживаться равноудаленной позиции и не примерять на себя роль судьи. Логвинов указал, что генсек должен обеспечивать здоровый межгосударственный диалог и заниматься посредничеством, а не выносить вердикты. Он также указал на недопустимость комментариев в духе «Гренландия — это одно, а Крым — другое».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи в России стабилизировали состояние отца Сырского
Более сотни рейсов задержаны в российском аэропорту из-за БПЛА
Полиция третьи сутки ищет Героя России
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
Военный эксперт раскрыл потери ВСУ за неделю
Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском
«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе по Ирану
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

