В МИД России назвали особую роль нового генсека ООН МИД РФ: у нового генсека ООН есть возможность навести порядок в организации

Выборы нового генерального секретаря ООН могут привести дела всемирной организации в порядок, заявил ТАСС директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов. По его словам, личность нового генсека играет огромное значение для всего мира, поскольку ООН «должна сбросить оковы Запада».

Без преувеличения, результат процесса отбора кандидатов будет иметь для мирового сообщества критическое значение, — сказал дипломат.

Логвинов добавил, что «у России как у постоянного члена Совета Безопасности ООН отношение к этой задаче самое серьезное и ответственное». Москва наконец получит реальный шанс содействовать «наведению порядка во всемирной организации, отвечающего букве ее Устава», считает он.

Дипломат ранее отметил, что Россия обнародовала список требований к будущему генеральному секретарю ООН: кандидат должен отказаться от политики двойных стандартов, придерживаться равноудаленной позиции и не примерять на себя роль судьи. Логвинов указал, что генсек должен обеспечивать здоровый межгосударственный диалог и заниматься посредничеством, а не выносить вердикты. Он также указал на недопустимость комментариев в духе «Гренландия — это одно, а Крым — другое».