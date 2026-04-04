Этот форшмак с грибами — мое секретное оружие, чтобы покорить гостей. Классика жанра в самом изысканном исполнении

Этот форшмак с грибами — мое секретное оружие, чтобы покорить гостей. Классика жанра в самом изысканном исполнении

Если классический форшмак с яблоком кажется вам слишком привычным, эта версия станет открытием. Маринованные грибы придают блюду приятную кислинку и упругую текстуру, делая его более интересным и насыщенным.

Что понадобится

Филе слабосоленой сельди — 200 г, маринованные грибы (шампиньоны или другие) — 200 г, крупная луковица, сливочное масло (размягченное) — 2 ст. л., молотый черный перец — по вкусу, растительное масло для жарки — 1-2 ст. л.

Как готовлю

Репчатый лук мелко нарезаю и пассерую на растительном масле до мягкости и легкого золотистого оттенка, затем полностью остужаю.

Филе качественной слабосоленой сельди и маринованные грибы нарезаю мелкими аккуратными кубиками. В глубокой миске соединяю подготовленные сельдь, грибы и остывший обжаренный лук.

Добавляю размягченное сливочное масло и черный перец по вкусу. Аккуратно, но тщательно перемешиваю все ингредиенты до однородного распределения. Форшмак готов к подаче.

