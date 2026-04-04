Беглеца из колонии-поселения задержали в Ростовской области

Осужденный Виктор Третьяк, сбежавший из колонии-поселения № 8 в Ростовской области, задержан, сообщила пресс-служба главного управления ФСИН по региону. В ведомстве уточнили, что в отношении мужчины будет возбуждено дело по части 1 статьи 313 УК (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении), передает РБК.

Указано, что максимальное наказание в таких случаях — до четырех лет лишения свободы. Местонахождение осужденного установили сотрудники отдела розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Ранее стало известно, что заключенный сбежал из колонии-поселения в Ростовской области. В пресс-службе ГУ МВД России по региону указали, что побег из ФКУ КП-8 ГУФСИН совершил 27-летний Виктор Третьяк. Мужчина отбывал наказание по 164-й статье Уголовного кодекса. Его осудили за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека.

До этого выяснилось, что полицейский на Алтае помог задержанному брату скрыться, обменявшись с ним одеждой, а также организовал его побег через окно туалета. По данным следствия, мужчина самовольно покинул воинскую часть, после чего его объявили в федеральный розыск.