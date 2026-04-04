04 апреля 2026 в 11:04

Глава МИД Германии Вадефуль выступил за отмену принципа единогласия в ЕС

Йоханн Вадефуль Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Принцип единогласия при принятии решений в Европейском союзе (ЕС) пора отменить, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. По его словам, об этом говорит «весь опыт, накопленный за последние недели в связи с помощью Украине и санкциями против России», передает Funke.

Дипломат подчеркнул, что следует перейти к тактике «системы квалифицированного большинства». В материале указано, что в настоящее время правительство Венгрии блокирует выплату уже утвержденного невозвратного кредита ЕС для Украины в размере €90 млрд (более 7 трлн).

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин предположил, что Евросоюзу грозит распад из-за русофобской политики. По его мнению, большинство европейских граждан не желают участвовать в конфликте с Россией, который пытаются разжечь лидеры ЕС.

До этого СМИ писали, что внутри Европейского союза растет поддержка идеи частичного возобновления энергетических связей с Россией. Первый признак этого тренда — недавняя отсрочка представления плана полного отказа от российского газа.

