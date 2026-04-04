04 апреля 2026 в 10:36

Аналитик раскрыл, о чем Европа будет молить Россию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Европа будет умолять Россию продать им хотя бы немного нефти, заявил шведский аналитик Ларс Берн в эфире SwebbTV. По словам эксперта, Москва стала победительницей в войне США и Израиля против Ирана, а перспективы ЕС оказались мрачными.

[Президент России Владимир] Путин может сидеть в Кремле сложа руки и преспокойно наблюдать за ценами на их сырье, которые очень скоро наверняка удвоятся. Насколько я понимаю, экспорт российской пшеницы уже вырос на 170%, — отметил аналитик.

Ранее профессор университета нефти и газа имени Губкина Валерий Бессель сообщил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к резкому дефициту энергоресурсов и росту биржевых цен на газ в Европе на 59%. Блокада Ормузского пролива парализовала поставки СПГ из Катара, в результате стоимость топлива в марте впервые с начала 2023 года превысила отметку в $600 (47 838 рублей) за тысячу кубометров.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто тем временем в очередной раз заявил о необходимости вернуть российские энергоносители на европейский рынок, чтобы избежать энергокризиса, а не раздавать жалкие призывы к экономии. Он раскритиковал еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, назвав его обращение к европейцам драматичным, нелепым и жалким.

