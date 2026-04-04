«Никогда не говорила глупостей»: Роднина объяснила свои слова в СМИ

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что «никогда не говорила глупостей» в рамках своих громких высказываний в СМИ. В программе «Эмпатия Манучи» она пояснила, что может ошибаться, но все равно имеет право высказывать свое мнение.

Мне так кажется, что я никогда глупостей не говорила. Я могу быть не права, но это мое мнение. И мне, извините, всеми законами и всеми правами жизни дано право иметь свой голос и свое мнение, — подчеркнула она.

Среди недавних заявлений Родниной — слова о том, что пенсия является не зарплатой, а пособием по старости, и посоветовала россиянам самим думать о своем финансовом будущем. Такое мнение она высказала в августе 2025 года, тогда оно вызвало дискуссии в соцсетях и среди экспертов.

Роднина также подчеркнула, что не поняла общественный резонанс, вызванный ее высказыванием о пенсиях. Она назвала возникший ажиотаж попыткой «попачкать» известных и успешных людей, которые оставили какой-то след в истории страны.