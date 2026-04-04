Судья процитировал Белинского перед приговором костромичу за госизмену

Судья предварил оглашение 20-летнего приговора жителю Костромы за пособничество украинским террористам знаменитой цитатой публициста Виссариона Белинского, сообщает РИА Новости. Перед вынесением решения по делу о госизмене председательствующий напомнил об ответственности перед Родиной.

Кто не принадлежит своему Отечеству, тот не принадлежит и человечеству, — процитировал судья классика.

Ранее стало известно, что 34-летний житель Костромы решил подрабатывать на украинскую террористическую организацию. Правоохранители поймали его, когда тот пытался устроиться на оборонное предприятие региона для сбора секретных данных. За госизмену костромич проведет за решеткой 20 лет и выплатит крупный штраф.

До этого Верховный суд Крыма приговорил жительницу Московской области к 18 годам колонии общего режима за госизмену. По данным следствия, женщина осуществляла шпионаж в интересах Киева. Добытые материалы она передавала представителю СБУ через одну из соцсетей. Ее действия квалифицировали по статье «Госизмена в виде шпионажа».