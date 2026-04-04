Погибшего при взрыве в Нижнекамске пожарного представят к госнаграде

Пожар на территории завода «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске. Пожар произошел в результате сбоя работы оборудования

Пожарного Марата Назипова, погибшего при взрыве на предприятии «Нижнекамскнефтехим», представят к государственной награде, сообщил начальник управления договорных подразделений федеральной противопожарной службы по Татарстану Рафаиль Мотыгуллин. Сегодня, 4 апреля, проходит церемония прощания, пишет ТАСС.

Решением руководства МЧС России за мужество и героизм, проявленный при тушении пожара, командир отделения 29-й пожарной части Марат Альбертович будет представлен к государственной награде Российской Федерации. Вечная память героям. Спасибо ему и спасибо тем ребятам, которые сегодня выполняют работу, — пообещал Мотыгуллин.

31 марта в Нижнекамске в районе «Нижнекамскнефтехима» прогремел сильный взрыв. Количество погибших при пожаре составило семь человек, еще 72 пострадали.

Ранее руководство завода объявило о выплате 10 млн рублей в виде компенсаций для семей погибших в результате аварии на предприятии. Как заявили в пресс-службе компании, каждый госпитализированный получит в свою очередь по 3 млн рублей. Выплаты начались с 2 апреля.