04 апреля 2026 в 10:50

Погибшего при взрыве в Нижнекамске пожарного представят к госнаграде

Пожар на территории завода «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске. Пожар произошел в результате сбоя работы оборудования Пожар на территории завода «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске. Пожар произошел в результате сбоя работы оборудования Фото: Стрингер / РИА Новости
Пожарного Марата Назипова, погибшего при взрыве на предприятии «Нижнекамскнефтехим», представят к государственной награде, сообщил начальник управления договорных подразделений федеральной противопожарной службы по Татарстану Рафаиль Мотыгуллин. Сегодня, 4 апреля, проходит церемония прощания, пишет ТАСС.

Решением руководства МЧС России за мужество и героизм, проявленный при тушении пожара, командир отделения 29-й пожарной части Марат Альбертович будет представлен к государственной награде Российской Федерации. Вечная память героям. Спасибо ему и спасибо тем ребятам, которые сегодня выполняют работу, — пообещал Мотыгуллин.

31 марта в Нижнекамске в районе «Нижнекамскнефтехима» прогремел сильный взрыв. Количество погибших при пожаре составило семь человек, еще 72 пострадали.

Ранее руководство завода объявило о выплате 10 млн рублей в виде компенсаций для семей погибших в результате аварии на предприятии. Как заявили в пресс-службе компании, каждый госпитализированный получит в свою очередь по 3 млн рублей. Выплаты начались с 2 апреля.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
