Названа причина взрыва в петербургской многоэтажке

РЕН ТВ: причиной взрыва в петербургской многоэтажке стали опыты с гранатами

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Причиной мощного взрыва в многоэтажке на Красносельском шоссе в Санкт-Петербурге стали опасные кухонные эксперименты местного жителя с пиротехникой, сообщает РЕН ТВ. По информации источника, мужчина пытался самостоятельно изготовить наполнение для страйкбольных гранат, однако в процессе химической варки состав сдетонировал.

Взрывной волной в квартире выбило окна и входную дверь. Находившаяся в помещении жена «изобретателя» не пострадала. Имущество соседей по дому также осталось целым, несмотря на значительные разрушения в эпицентре происшествия.

Ранее в Екатеринбурге случился пожар рядом с пансионатом «Анастасия». Очевидцы сообщили, что всех пенсионеров эвакуировали и разместили на матрасах на свежем воздухе. В МЧС уточнили, что информации о пострадавших не поступало.

До этого стало известно, что количество погибших при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» возросло с трех до семи человек. По последним данным, 24 человека находятся в больницах Москвы, Казани и Нижнекамска.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку
Названы неочевидные причины частой головной боли
Появились кадры последствий атаки БПЛА в Новороссийске
Дмитриев с иронией призвал европейцев отказаться от полетов и поездок
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

