Названа причина взрыва в петербургской многоэтажке

Причиной мощного взрыва в многоэтажке на Красносельском шоссе в Санкт-Петербурге стали опасные кухонные эксперименты местного жителя с пиротехникой, сообщает РЕН ТВ. По информации источника, мужчина пытался самостоятельно изготовить наполнение для страйкбольных гранат, однако в процессе химической варки состав сдетонировал.

Взрывной волной в квартире выбило окна и входную дверь. Находившаяся в помещении жена «изобретателя» не пострадала. Имущество соседей по дому также осталось целым, несмотря на значительные разрушения в эпицентре происшествия.

