«Вы что, глупый?»: стало известно, какие русские книги Маск читал в детстве

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск к 16 годам прочитал основные произведения мировой классической литературы, в том числе произведения русских писателей Федора Достоевского и Льва Толстого, рассказал ТАСС его отец, международный эксперт в области высокотехнологичных инвестиций и инноваций Эррол Маск. Он отметил, что будущий миллиардер увлекся серьезным чтением еще в детстве.

Когда он был маленьким, он всегда читал очень толстые книги. Однажды взрослый спросил его: «Ты действительно читаешь или просто смотришь картинки?». На что Илон ответил: «Вы что, глупый?» — сказал он.

Также Эррол вспомнил на заседании Международного экономического форума государств — участников СНГ, что учительница в школе назвала его сына дауном, когда тому было восемь лет. В тот день его вызвали в школу, директор и учителя выглядели взволнованными: учительница объяснила, что маленький Маск в классе не слушал ее и смотрел в окно.

Кроме того, Эррол признался, что давно стал поклонником России. По его словам, в детстве он считал страну врагом, но после запуска первого спутника все изменилось. Отец Маска добавил, что из всех городов страны ему больше импонирует Москва.