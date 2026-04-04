В США назвали причину отставки начальника штаба сухопутных войск

Требование главы Пентагона Пита Хегсета об уходе начальника штаба Сухопутных войск США Рэнди Джорджа может быть связано с его опасениями лишиться должности, сообщает The New York Post. По данным источников, Хегсет опасается, что его место может занять министр сухопутных войск Дэн Дрисколл. При этом Джордж считается ближайшим подчиненным Дрисколла.

Все это вызвано неуверенностью и паранойей, которые развились у Пита после скандала с «Сигналгейтом». К сожалению, этому способствуют некоторые из его ближайших помощников, которые должны были бы попытаться уладить проблемы, — сообщил инсайдер.

Ранее стало известно, что Хегсет лично пытался заблокировать продвижение по службе десятков темнокожих офицеров ВС США, а также военнослужащих-женщин. По информации источника, эти офицеры могли привлечь его внимание из-за своей расы, пола или связей с администрацией предыдущего президента страны Джо Байдена.

До этого сообщалось, что в высших кругах американских вооруженных сил отрицательно восприняли решение об увольнении Джорджа. Отмечается, этот шаг вызвал гнев и разочарование среди военных.