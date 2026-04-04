Секрет французских кондитеров на вашей кухне: миндальные тюиль. Никаких сложностей, только хруст, карамельные нотки и волшебный аромат

Всего две ложки какао-порошка творят чудеса, превращая стандартное дрожжевое тесто в основу для изысканной выпечки. Процесс, напоминающий волшебство, позволяет легко создать булочки с профессиональным дизайном.

Что понадобится

Молоко — 250 мл, сухие дрожжи — 7 г, сахар — 100 г, мука пшеничная — 500–550 г, яйца — 2 шт., масло сливочное — 80 г, соль — щепотка, какао-порошок — 2 ст. л., яйцо (для смазки), сахарная пудра (для подачи) — по вкусу.

Как готовлю

Для опары слегка подогреваем 100 мл молока, смешиваем его с дрожжами, 1 ст. л. сахара и 1-2 ст. л. муки. Накрываем и убираем в тепло до появления пенной шапочки. В подошедшую опару вбиваем яйца, добавляем оставшееся теплое молоко, растопленное сливочное масло, соль и оставшийся сахар.

Постепенно вводим муку и вымешиваем мягкое эластичное тесто. Делим его на две равные части. В одну часть вмешиваем какао-порошок до однородного цвета. Оба кома накрываем и оставляем в теплом месте для подъема примерно на 1-1,5 часа.

Подошедшее тесто обминаем. Каждую часть раскатываем в пласт толщиной около 5 мм. Накладываем пласты друг на друга, светлый можно разместить снизу.

С помощью чашки вырезаем круги, а рюмкой или стаканом меньшего диаметра удаляем серединку из каждого круга, получая аккуратные колечки. Эти серединки переворачиваем и укладываем в центр — это создаст характерную форму булочки.

Заготовки раскладываем на противне с пекарской бумагой, смазываем взбитым яйцом и даем расстояться 15–20 минут. Выпекаем в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Готовые остывшие булочки при желании украшаем сахарной пудрой.

