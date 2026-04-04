Забыли купить яйца? Не беда! Готовлю пышные панкейки — текстура безупречная, вкус божественный

Крахмал вместо яиц не вынужденная замена, а осознанный выбор для более нежной текстуры. Он работает как идеальный связующий агент, а в тандеме с содой дает ту самую легкую пористость, которая не уступает классическим рецептам.

Что понадобится

Молоко (или вода) — 250 мл, мука пшеничная — 180 г, крахмал кукурузный — 2 ст. л., сахар — 2 ст. л., сода — 0,5 ч. л., уксус 9% — 1 ч. л., соль — 1 щепотка, масло растительное — для жарки.

Как готовлю

В глубокой миске просеиваю муку с крахмалом. В отдельной емкости смешиваю молоко комнатной температуры с сахаром и солью до полного растворения.

Соду соединяю с мучной смесью, а затем вливаю в молоко уксус и сразу же всыпаю сухие ингредиенты. Активно перемешиваю лопаткой или венчиком до консистенции густой сметаны — появление пены говорит о начале реакции.

Оставляю тесто на 10–15 минут. Разогреваю антипригарную сковороду на среднем огне (примерно 160°C), слегка смазываю поверхность маслом с помощью салфетки.

Выливаю порцию теста (около половника), не распределяя его, позволяя растечься в ровный круг диаметром 8–10 см. Жарю до момента, когда поверхность покроется лопающимися пузырьками, а края начнут подсыхать.

Аккуратно переворачиваю лопаткой и готовлю с другой стороны еще 2–3 минуты до золотистого цвета. Подаю стопкой, сдобрив сиропом, свежими ягодами или орехами.

