Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 21:10

Климатолог рассказал, как сильно выросла средняя температура в России

Климатолог Кокорин: средняя температура в России поднялась на 2,5 градуса

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Температура в России за последние 50 лет в среднем стала выше на 2,5 градуса, сообщил РИА Новости климатолог, эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин. По его словам, весной показатель достиг 3 градусов.

Росгидромет рассчитывает тренд климатических изменений именно за 50 лет — с 1976 года. За это время температура изменилась. В результате глобального потепления в среднем в России она повысилась примерно на 2,5 градуса. Больше всего на нашей территории потеплела весна — на 3 градуса, зима — на 2,5 градуса, лето и осень — на 2 градуса, — подчеркнул Кокорин.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал о прогнозе погоды в Петербурге — ожидается резкое похолодание. К 19 января температура воздуха опустится до –1–3 градуса, а к 24 января — до –24 градусов. По словам эксперта, ожидается, что к концу недели перестанет падать снег.

Также стало известно, что ночь на 18 января станет одной из самых холодных в Москве и Подмосковье с начала зимы. По прогнозу Гидрометцентра России, температура в столице достигнет –19 градусов, а в области — 23 градуса мороза.

Россия
климат
температуры
потепление
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Значительная часть Запорожской области осталась без света из-за атаки ВСУ
Москвич бросил на улице спящего ребенка и ушел в кафе
«Пришло время»: Трамп раскрыл планы по Ирану
ВС РФ в результате стремительного наступления освободили Прилуки
Евросоюз нарастил импорт российского чая
«Особые личностные отношения»: Медведчук о связях Зеленского и Ермака
В Таллине нашли уникальную реликвию возрастом 650 лет
Почему свечи за упокой нельзя ставить с остальными: храмовая традиция
«Лакмусовая бумажка»: глава ФКС России о санкциях от Зеленского
Самосвал влетел в пешеходный мост и «встал на дыбы»
Зоосад блокадного Ленинграда: спасение животных, история бегемота Красавицы
Климатолог рассказал, как сильно выросла средняя температура в России
Как в столовой СССР — подлива для котлет с томатной пастой
Суп харчо из говядины с рисом — пошаговый рецепт сытного ужина
Торт «Рыжик» классический: пошаговый рецепт вкусного десерта
Сотни тысяч скрытных хищных зверей заполонили европейские леса
Тесто для пельменей: все хитрости приготовления
Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Поезд насмерть сбил двух человек на железнодорожной станции
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.