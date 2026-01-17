Климатолог рассказал, как сильно выросла средняя температура в России Климатолог Кокорин: средняя температура в России поднялась на 2,5 градуса

Температура в России за последние 50 лет в среднем стала выше на 2,5 градуса, сообщил РИА Новости климатолог, эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин. По его словам, весной показатель достиг 3 градусов.

Росгидромет рассчитывает тренд климатических изменений именно за 50 лет — с 1976 года. За это время температура изменилась. В результате глобального потепления в среднем в России она повысилась примерно на 2,5 градуса. Больше всего на нашей территории потеплела весна — на 3 градуса, зима — на 2,5 градуса, лето и осень — на 2 градуса, — подчеркнул Кокорин.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал о прогнозе погоды в Петербурге — ожидается резкое похолодание. К 19 января температура воздуха опустится до –1–3 градуса, а к 24 января — до –24 градусов. По словам эксперта, ожидается, что к концу недели перестанет падать снег.

Также стало известно, что ночь на 18 января станет одной из самых холодных в Москве и Подмосковье с начала зимы. По прогнозу Гидрометцентра России, температура в столице достигнет –19 градусов, а в области — 23 градуса мороза.