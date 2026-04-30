Онищенко высказался против новогодних каникул и призвал к шестидневке

Продолжительные новогодние праздники — это абсолютно неуместное времяпрепровождение и развлечение, заявил в беседе с LIFE.ru академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. При этом он положительно высказался о майских праздниках. Все остальные выходные, по его мнению, только сбивают рабочий ритм.

Кстати, 11 дней Нового года — это не праздник: 1 января, 7-е — Рождество — праздники. Все остальное — это абсолютно неуместное времяпрепровождение, развлечение, — считает Онищенко.

Академик также призвал активнее задействовать трудовой потенциал страны. Он напомнил, что Россия уже занимает четвертое место в мировой экономике и может претендовать на третье. По его мнению, в нынешних реалиях стоит рассмотреть переход на шестидневную рабочую неделю в ключевых отраслях. Нужно достойно оплачивать работу, создавать условия для отдыха и беречь здоровье населения, подытожил он.

Ранее Минпросвещения России утвердило нормативы учебной нагрузки для учеников 10–11-х классов. Согласно федеральному государственному образовательному стандарту, объем учебных часов за два года обучения составляет от 2312 до 2516 часов.

