Макрон поставил под вопрос возможность реанимации НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил, что 10 лет назад он констатировал НАТО «смерть мозга». По словам политика, которые приводит газета L'Express, в 2022 году военный блок «очнулся». Однако сегодня Альянс находится скорее в состоянии «препарированной лягушки», у которой не осталось головного мозга, убежден Макрон.

10 лет назад я заявил, что НАТО находится в состоянии смерти мозга. Организация очнулась в 2022 году. Однако очнулась ли она, подобно спинальной лягушке? Сегодня я не могу дать ответ на этот вопрос, — признался французский лидер.

Ранее журналисты заметили, как Макрон неловко отошел от своей жены Брижит при выходе из самолета в Индии. Французский лидер скрылся в салоне, оставив супругу у трапа. Макрон растерянно посмотрела вслед мужу и обратилась к экипажу, после чего президент вернулся и подставил ей локоть. Брижит пришлось ждать возвращения мужа, чтобы спуститься по трапу.

В ходе визита в Индию Макрон также заявил, что свобода слова может быть «полным дерьмом». По его словам, в нынешнем виде этот принцип утратил какой-либо смысл.