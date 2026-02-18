Подчиненный Зеленскому телеканал начал массово терять сотрудников

Телеканал «Мы — Украина», который считается связанным с офисом президента страны Владимира Зеленского и участвует в телемарафоне, столкнулся с массовым оттоком кадров, сообщает издание «Главком» со ссылкой на бывших сотрудников. Проблемы начались осенью 2025 года в связи с серьезными финансовыми трудностями.

По словам источников, первые задержки зарплат возникли в сентябре-октябре после смены источника финансирования. На этом фоне около трети работников уволились, а оставшимся сократили выплаты на 20%. Зарплату за ноябрь некоторым сотрудникам выдали только в феврале.

Примечательно, что за 2023–2025 годы канал заработал на вещании в телемарафоне более $13 млн (996,7 млн рублей), причем основная сумма пришлась именно на прошлый год. В руководстве телеканала ситуацию с задержками и увольнениями не комментировали.

Ранее Bloomberg сообщал, что американский рынок труда в январе столкнулся с самым масштабным всплеском увольнений с 2009 года. Согласно исследованию Challenger, Gray & Christmas Inc., компании объявили о более чем 108 тыс. сокращений, что в два раза выше прошлогоднего показателя. Параллельно рухнули и планы по найму новых сотрудников.