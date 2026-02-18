МВД готовит жесткий закон против мигрантов в магазинах в ГУ МВД по Петербургу предложили иностранцам запретить работать в охране

В Санкт-Петербурге стоит ввести полный запрет на трудовую деятельность мигрантов в сфере охраны, с подобным предложением выступил начальник регионального главка МВД Роман Плугин на заседании Законодательного собрания. Поводом для инициативы послужил инцидент со смертью посетителя в магазине «Перекресток» после конфликта с охраной.

Депутат от ЛДПР Павел Иткин, задавая вопрос о ситуации, отметил, что его фракция выступает против допуска иностранцев к должностям, связанным с задержаниями и применением силы. Плугин охарактеризовал произошедшее как в высшей степени негодяйский поступок и призвал распространить запрет на все позиции в торговле без исключения.

В настоящий момент иностранным гражданам запрещено работать охранниками и занимать ряд официальных должностей в торговых сетях. Однако, по словам главы петербургской полиции, бизнес находит способы обходить эти ограничения. Мигрантов оформляют на должности кладовщиков или разнорабочих, что позволяет им фактически выполнять те же функции.

Ранее более 370 иностранных граждан доставили в отделы внутренних дел по итогам масштабной проверки. Рейд правоохранителей затронул магазины сети «Перекресток» и распределительный центр компании X5 Retail Group. Мероприятия прошли на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.