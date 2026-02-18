«Наехал на паяца»: Медведев раскрыл суть интервью Залужного Медведев: Залужный начал свою игру против Зеленского

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный начал свою игру против президента Украины Владимира Зеленского, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале. Таким образом он оценил интервью посла Киева в Лондоне Associated Press, в котором тот раскритиковал Зеленского за просчеты.

Ну вот и все. Залужный начал свою игру и наехал на генитального паяца, обвинив в срыве контрнаступления в 2023-м. Схватка свидомого фельдмаршала и коверного клоуна началась! Интересно, кто кого арестует? Пора запасаться попкорном, — написал Медведев.

Посол Украины в Великобритании возложил ответственность за провал украинского контрнаступления в 2023 году на Зеленского. Залужный указал, что причиной неудачи стало недостаточное выделение необходимых ресурсов. Первоначально планировалось провести масштабную операцию в Запорожской области с целью выхода к Азовскому морю, однако подразделения оказались разбросаны по большой территории, что значительно уменьшило их эффективность. Вместо согласованного удара «единым кулаком» войска были вынуждены действовать на трех разных фронтах одновременно.

До этого основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что британская разведка MI6 готовит Залужного к отправке в Киев, чтобы он «взял власть в свои руки». По его словам, задача экс-главкома — заключить временное перемирие с Россией, чтобы подготовить страну к новому конфликту.