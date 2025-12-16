Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 18:30

С уткой на Новый год много хлопот. Готовлю говядину «Веллингтон» в слоеном тесте. Роскошный пирог — можно испечь заранее

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовление целой утки к празднику — дело хлопотное, требующее времени, внимания и определённых навыков. Отличной альтернативой, которая выглядит не менее роскошно, но готовится гораздо удобнее, станет классический говяжий «Веллингтон». Это блюдо — настоящий кулинарный спектакль, где нежнейшая говяжья вырезка, ароматная грибная паста дюксель и слоёное тесто создают безупречный союз вкусов и текстур. Главное его преимущество для праздничной суеты — пирог можно собрать заранее и отправить в духовку в нужный момент, чтобы подать его к столу тёплым, с хрустящей корочкой и идеально прожаренным, сочным мясом внутри.

Для приготовления вам потребуется: 1 кг говяжьей вырезки, 400 г готового слоёного теста, 300 г шампиньонов, 1 луковица, 50 г пармской ветчины, 2 ст. л. дижонской горчицы, 1 желток для смазки, соль, перец, оливковое масло. Мясо обсушите, обвяжите кулинарной нитью для ровной формы, обжарьте со всех сторон на раскалённом масле до корочки, посолите, поперчите и обильно смажьте горчицей. Для дюкселя грибы и лук измельчите в блендере до пасты, обжарьте на сухой сковороде до полного испарения влаги, остудите. Раскатайте тесто. Распределите по центру ветчину, затем грибную пасту. Выложите остывшее мясо, заверните в тесто, тщательно защипите швы. Смажьте пирог взбитым желтком, сделайте декоративные надрезы. Выпекайте на пергаменте в духовке, разогретой до 200 °C, 35–45 минут (для степени прожарки medium). Дайте пирогу отдохнуть 15 минут перед нарезкой.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку
Общество
Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку
Гречневая лапша с овощами по-азиатски — яркое блюдо: готовлю в воке
Общество
Гречневая лапша с овощами по-азиатски — яркое блюдо: готовлю в воке
Готовлю оливье для гурманов: с креветками и авокадо. Классическая основа, но вкус — ресторанный уровень. Изысканно и просто
Общество
Готовлю оливье для гурманов: с креветками и авокадо. Классическая основа, но вкус — ресторанный уровень. Изысканно и просто
Картофель «гармошкой» надоел? Запекаю его с салом и чесноком. Хрустящие дольки, которые тают во рту, и никаких сложных разрезов
Общество
Картофель «гармошкой» надоел? Запекаю его с салом и чесноком. Хрустящие дольки, которые тают во рту, и никаких сложных разрезов
Топ-рецепт новогодней курочки — нежное мясо с цитрусовым ароматом и кисло-сладкой клюквой
Общество
Топ-рецепт новогодней курочки — нежное мясо с цитрусовым ароматом и кисло-сладкой клюквой
рецепты
кулинария
мясо
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Подарок россиянам к Новому году»: Жорин о решении ВС по квартире Долиной
Решение Верховного суда по делу Долиной: чья квартира, что получит Лурье
В Мостуризме раскрыли, кто тратит больше всех при посещении Москвы
Астрономы сделали неожиданное открытие о солнечном ветре
«Положил на стол и снял колготки»: педофил насиловал девочку в стенах школы
Готовлю салат, который удивит гостей: кальмары по-новогоднему
На ЗАЭС оценили последствия атаки
Драгоценный металл обогнал гиганта софта в гонке капитализаций
В МВД раскрыли число проданных в ходе дистанционных хищений квартир
Германия передала ВСУ две системы ПВО Patriot и комплекс Iris-T
В Польше пожаловались на неравноправие в отношениях с Украиной
Соучастники организации покушения на Соловьева могут получить до 30 лет
В США раскрыли, кто должен был встретиться с Райнерами в день убийства
Подросток с мачете и гранатами наперевес ворвался в начальную школу
В Госдуме ответили, повлияет ли дело Долиной на другие подобные истории
Пенсионерка продала квартиру из-за мошенников и спаслась в последний момент
Элегантная закуска, которая покорит гостей. А готовится неожиданно просто
Российские «Лады» уйдут под воду
Индия планирует вдвое увеличить объем экспорта
Школьница рискнула жизнью и вытащила малыша из ледяной воды
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.