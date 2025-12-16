С уткой на Новый год много хлопот. Готовлю говядину «Веллингтон» в слоеном тесте. Роскошный пирог — можно испечь заранее

Приготовление целой утки к празднику — дело хлопотное, требующее времени, внимания и определённых навыков. Отличной альтернативой, которая выглядит не менее роскошно, но готовится гораздо удобнее, станет классический говяжий «Веллингтон». Это блюдо — настоящий кулинарный спектакль, где нежнейшая говяжья вырезка, ароматная грибная паста дюксель и слоёное тесто создают безупречный союз вкусов и текстур. Главное его преимущество для праздничной суеты — пирог можно собрать заранее и отправить в духовку в нужный момент, чтобы подать его к столу тёплым, с хрустящей корочкой и идеально прожаренным, сочным мясом внутри.

Для приготовления вам потребуется: 1 кг говяжьей вырезки, 400 г готового слоёного теста, 300 г шампиньонов, 1 луковица, 50 г пармской ветчины, 2 ст. л. дижонской горчицы, 1 желток для смазки, соль, перец, оливковое масло. Мясо обсушите, обвяжите кулинарной нитью для ровной формы, обжарьте со всех сторон на раскалённом масле до корочки, посолите, поперчите и обильно смажьте горчицей. Для дюкселя грибы и лук измельчите в блендере до пасты, обжарьте на сухой сковороде до полного испарения влаги, остудите. Раскатайте тесто. Распределите по центру ветчину, затем грибную пасту. Выложите остывшее мясо, заверните в тесто, тщательно защипите швы. Смажьте пирог взбитым желтком, сделайте декоративные надрезы. Выпекайте на пергаменте в духовке, разогретой до 200 °C, 35–45 минут (для степени прожарки medium). Дайте пирогу отдохнуть 15 минут перед нарезкой.

