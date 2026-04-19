Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 10:16

Ветеран СВО раскрыл детали подвига командира подразделения с позывным Фокс

Командир подразделения ВС России Фокс погиб в ходе прикрытия группы эвакуации

ВС РФ в зоне СВО
Подписывайтесь на нас в MAX

Командир российского подразделения с позывным Фокс погиб во время прикрытия группы эвакуации, рассказал РИА Новости ветеран СВО кавалер ордена Мужества Владислав Буравлев. Он уточнил, что в прямые обязанности скончавшегося военного не входило сопровождение. Однако он все равно принял участие в выполнении задания.

Он не обязан был идти с эвакуационным подразделением, но выдвинулся с ним на эвакуацию нашего тяжелораненого бойца, пулеметчика. Прикрывал группу эвакуации и получил ранения, несовместимые с жизнью, — отметил собеседник.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удар по объектам энергоснабжения и транспортным артериям украинской армии. По данным ведомства, в атаке участвовали оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные подразделения и ствольная артиллерия.

Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские подразделения ведут ожесточенные столкновения в Харьковской области у населенных пунктов Богуславка и Новоплатоновка. Задача — блокировать линии подвоза припасов и изолировать украинскую группировку, окопавшуюся на восточной стороне реки Оскол. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Россия
СВО
ВС РФ
смерти
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.