19 апреля 2026 в 12:47

«Развернуть штыки и пойти на Киев»: стало известно о настроениях бойцов ВСУ

Режиссер Юрий Кот сообщил о желании бойцов СВО пойти против Зеленского

Юрий Кот
Режиссер-документалист и писатель Юрий Кот выразил мнение в интервью NEWS.ru, что в украинской армии растет массовое недовольство властью. По информации собеседника, солдаты ВСУ готовы уже повернуть штыки в сторону Киева. Сам Кот до 2014 года жил в Киеве, работал на телевидении и был ведущим трансляций всех государственных праздников. В 2013 году он возглавил акцию «Антимайдан», за что был жестоко избит активистами.

Я общаюсь с некоторыми людьми, которые остались жить на Украине, среди них есть очень достойные. Они рассказывают, что в последнее время все больше со стороны военных появляется недовольных, которых достала власть Зеленского. Подумывают о том, чтобы развернуть штыки и пойти на Киев, — рассказал Кот.

Единственной причиной, по которой украинские военные еще этого не сделали, является страх, считает собеседник. Заградительные отряды, которые идут позади основных воинских частей, пресекают любое зарождение инакомыслия, подчеркнул документалист.

Пока боятся [солдаты ВСУ]. Ждут, кто первым пойдет. Если смельчака не убьют с ходу, тогда остальные присоединятся. Понятно, что в ВСУ действуют заградотряды. Любой, кто попытается пойти против власти, будет тут же уничтожен, причем показательно, чтобы другим неповадно было, — отметил собеседник.

На данный момент единственным спасением для украинских солдат остаются Вооруженные силы России. ВС РФ уверенно идут вперед, напомнил он.

Единственное спасение для них (украинских солдат. — NEWS.ru) — это, конечно, движение русской армии, — заключил Кот.

Ранее российские силовики сообщили о тяжелой ситуации, сложившейся в 5-м стрелковом батальоне 108-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ на Запорожском тактическом направлении. Подразделение понесло огромное количество безвозвратных и санитарных потерь.

Виктория Катаева
